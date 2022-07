Aktionsspieltag: DFB engagiert sich für Klimaschutz

Begleitet wird der Aktionsspieltag außerdem von "Maßnahmen mit Signalcharakter". So werden beispielsweise alle Anstoßzeiten am Aktionsspieltag um eine Minute verschoben, das dabei entstehende Zeitfenster wird für Durchsagen und Informationen genutzt, die das Thema Klimaschutz betreffen. Zudem werden die beteiligten Vereine vegane oder vegetarische Alternativprodukte in ihr Catering aufnehmen.