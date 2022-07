Brückner mit eigener Sport1-Talkshow

Moderator Rudi Brückner bekommt beim Free-TV-Sender Sport1 zur neuen Fußball-Saison ein neues Sendeformat. In der 90-minütigen Talkshow „Rudi Brückner - Der Talk am Montag“ diskutiert der 66 Jahre alte Wuppertaler mit namhaften Gästen über Entwicklungen und Brennpunkte im Profifußballs abseits des aktuellen Spielgeschehens. Ab dem 8. August geht Brückner immer montags ab 21.00 Uhr aus den Sport1-Studios in Ismaning auf Sendung.