Fußball-Deutschland in tiefer Trauer: Uwe Seeler ist tot

In den vergangenen Jahren mehrten sich bei der Ikone die gesundheitlichen Probleme. Mehrfach stürzte er in seinem Haus in Norderstedt bei Hamburg. 2020 erlitt Seeler einen Hüftbruch und bekam eine künstliche Hüfte eingesetzt. Ihm machten zudem die Folgen eines unverschuldeten Autounfalls aus dem Jahr 2010 zu schaffen, ihn plagten Rückenprobleme, er hörte auf dem rechten Ohr nicht mehr und klagte über Gleichgewichtsprobleme. 2017 wurde dem immer gut gelaunten Fan-Liebling erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt.