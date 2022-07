Julia Simic über Sexismus und Mannschaften, in denen sie nicht spielen durfte

Sexismus sei "tief in der Gesellschaft verankert" und ein langfristiges Problem, das "natürlich auch vor dem Sport nicht Halt macht". Heutzutage führe "kein Weg mehr am Frauen- oder Mädchenfußball vorbei", so Simic: "Mittlerweile haben Vereine verstanden, dass man den Frauen bessere Bedingungen und die Ressourcen geben muss, um auch international den Verein richtig gut zu repräsentieren."