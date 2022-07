Ukrainischer Topklub Shakhtar Donezk geht gegen FIFA vor - fordert 50 Millionen Euro

Von dem interessierte Vereine sowie Spieleragenten natürlich wussten. Sie mussten nur bis zum 30. Juni warten, um diverse Spieler aus der Ukraine ablösefrei zu holen. „Wegen der Entscheidung der FIFA hat der FC Shakhtar die Chance verloren, mit den Transfers von vier ausländischen Spielern eine Gesamtsumme von rund 50 Millionen Euro einzunehmen“, schrieb Vorstandschef Sergei Palkin in einem Brief an FIFA-Präsident Giani Infantino, der The Athletic vorliegt.