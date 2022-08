Haben Schiris "keine Eier mehr"? Aytekin kontert Podolski - Treffen bei Champions for Charity

Nach dreijähriger Corona-Zwangspause feiert das größte Benefiz-Fußballspiel Deutschlands sein Comeback. Zu Ehren von Michael Schumacher treten ehemalige und aktive Sportler rund um Dirk Nowitzki und Mick Schumacher an, um Gelder für wohltätige Zwecke zu sammeln - SPORT1 überträgt die vierte Auflage des Benefizspiels „Champions for Charity“ am Mittwoch ab 18 Uhr LIVE im TV und Stream.