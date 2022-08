Vergleich mit Ukraine-Krieg: DFB-Richter entschuldigt sich bei Hansa

Der DFB-Richter hatte bei einer Urteilsverkündigung am Freitag sinngemäß gesagt, dass „ihn Videosequenzen von Ausschreitungen mit Pyro-Beschuss in zwei Spielen von Hansa Rostock teilweise an Bilder aus dem Krieg in der Ukraine erinnert hätten“, teilte der DFB am Sonntag mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)