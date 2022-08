Agüero wettert gegen Ex-Klub - Fußball-Star startet als Streamer durch

Schon während der letzten Jahre seiner Karriere streamte Agüero hin und wieder auf der Plattform Twitch, nun ist der 36-Jährige noch aktiver geworden. Er streamt zweimal in der Woche, beantwortet Fragen seiner Fans und kommentiert immer wieder Spiele seines Ex-Vereins Manchester City – so auch am vergangenen Wochenende.