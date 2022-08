UEFA-Supercup: RTL verzeichnet im Schnitt 3,87 Mio. Fans

Schon in der kommenden Woche zeigt RTL am Donnerstag (ab 20.30 Uhr) das Play-off-Hinspiel in der Conference League zwischen dem Bundesligisten 1. FC Köln und voraussichtlich FC Fehervar aus Ungarn. Die Magyaren hatten das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde gegen Petrocub Hincesti aus Moldau mit 5:0 gewonnen.