Voss-Tecklenburg für gleiche Titelprämien: "Klares Signal"

"Es ist toll, dass es das erste Treffen gibt. Dann müssen wir aber auch etwas daraus machen. Nicht nur reden, sondern auch Taten folgen lassen", sagte Voss-Tecklenburg, die in der ZDF-Sendung drei konkrete Wünsche äußerte: Grundgehälter in der Frauen-Bundesliga, damit die Spielerinnen "nicht mehr nebenher arbeiten gehen müssen". Derzeit liege die Quote bei etwa 50 Prozent. Auch wünschte sie sich "Talentgerechtigkeit" zwischen den Geschlechtern, also den gleichberechtigten Zugang zu den Nachwuchsleistungszentren sowie mehr Anstoßzeiten zur Primetime.