Blindenfußball-BL: St. Pauli verteidigt Titel erfolgreich

Der FC St. Pauli hat seinen Titel in der Blindenfußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Hamburger gewannen am letzten Spieltag am Samstag auf dem Kölner Roncalliplatz mit 4:0 gegen den direkten Konkurrenten MTV Stuttgart. Dritter im Abschlussklassement wurden die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg.