"Gutes Spiel": DFB stellt Nachhaltigkeitsstrategie vor

Die EURO 2024 in Deutschland spielt als Großveranstaltung eine große Rolle. "Wir wollen die EURO 2024 als großen Treiber für nachhaltige Entwicklungen nutzen", meinte DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich. Man sei sich mit der Bundesregierung darin einig, dass die EURO nicht nur in den Austragungsstädten, "sondern in ganz Deutschland stattfinden soll".