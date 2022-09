Mitgliederzahlen: DFB registriert Erholung von Coronakrise

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) registriert beim Blick auf die Mitgliederzahlen eine Erholung von der Coronakrise. "Bei der Mitgliederstatistik verzeichnen wir in fast allen Bereichen deutliche Plusraten", sagte der für die Amateure zuständige Vizepräsident Ronny Zimmermann am Dienstag beim Workshop Amateurfußball: "Teilweise haben wir schon wieder den Status vor Corona erreicht. Der Fußball ist immer noch ein attraktiver Sport - allen Unkenrufen zum Trotz."