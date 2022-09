Nationalmannschaft vor WM in Katar - Überraschungskandidaten um Armel Bella Kotchap

Er war in der letzten Saison mit acht Toren maßgeblich am Erfolg von Union Berlin beteiligt und ist im Sommer zu seinem Ausbildungsverein, der TSG 1899 Hoffenheim, gewechselt. In der noch jungen Spielzeit stand er in jeder Partie in der Startelf und schoss einen Treffer sowie steuerte eine Vorlage bei.