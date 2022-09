Rückendeckung von Rolfes für Bayer-Coach Seoane

Mit nur drei Punkten steht die hochgehandelte Werkself auf Platz 13. Zudem kommt das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg. So startet Bayer am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit alles andere als guten Vorzeichen beim FC Brügge in die Gruppenphase der Champions League.