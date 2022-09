WM: Hofmann sieht sechs bis acht Titel-Anwärter

„Es gibt sechs, sieben, vielleicht sogar acht Nationen, die sich Hoffnungen machen. Es spielen so viele Mannschaften damit, den Titel zu holen“, sagte der Profi am Mittwoch in Frankfurt/Main. „Ich habe schon gehört: Wenn man die WM zehnmal spielen würde, hätte man sechs oder sieben verschiedene Weltmeister.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)