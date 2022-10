Mersiades hält saubere WM-Bewerbung für kaum realisierbar

Derzeit sei ein solcher "kultureller Wandel" aber nicht abzusehen. "Sobald nur ein Einzelner kommt, meinetwegen ein Reformer, der das System ändern will, wird er schnell feststellen, dass das System ihn ändert. Es scheint manchmal so, als müssten diese Leute nur den blauen Anzug anziehen und sich in eine VIP-Loge setzen und schon verlieren sie ihre Moral und Werte", sagte Mersiades.