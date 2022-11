DFB soll Zusammenarbeit mit FIFA beenden

"Sport for Future" wirft der FIFA vor, bei der WM in Katar "ein System auf die Spitze" zu treiben, "in dem Korruption nachgewiesen ist, das menschenverachtendes und menschenrechtswidriges Verhalten zulässt, das Umwelt- und Klimaschutz missachtet und dessen rücksichtslose Protagonisten auch vor Erpressungen im laufenden Turnier nicht zurückschrecken".