Hurrikan-Warnung: Voss-Tecklenburg rechnet nicht mit Absage

Gegen den Rekordweltmeister erwarte sie nun "ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen den USA alles abverlangen." Abschauen könne man sich von Megan Rapinoe und Co. die "mentale Stabilität, um gerade in Finalspielen zu performen. Dahingehend können sie ein Vorbild für uns sein." Auch Spiel zwei am Sonntag (23.00 Uhr/sportschau.de) in Harrison/New Jersey soll zur Vorbereitung auf die WM-Titeljagd 2023 in Australien und Neuseeland dienen.