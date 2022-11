Meier über Schiedsrichter: „Professionelle Strukturen“ nötig

Hier gehe es vor allem um gemeinsame Trainingsmöglichkeiten, etwa mit einem Zusammenkommen von Montag bis Mittwoch in einer Spielwoche. In diesem Rahmen könne auch eine Auswertung der einzelnen Leistungen erfolgen: "Was war gut? Was nicht? Dadurch würde auch die einheitliche Regelauslegung gefördert werden." Auch Trainingsspiele beispielsweise mit U19-Mannschaften hält er für sinnvoll, bei denen das Augenmerk auf bestimmte Foulspiele gelegt werden könne.