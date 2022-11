UEFA geht Baumgart "auf die Eier" - FC will wiederkommen

Er würde dennoch gerne wiederkommen, auch wenn das internationale Geschäft nicht das Ziel sein könne, „das ist der Klassenerhalt“. Nach zuletzt wieder drei Spielen in sieben Tagen muss der FC in der kommenden Englischen Woche noch dreimal in der Bundesliga ran. Weiter geht es am Sonntag (17.30 Uhr) beim SC Freiburg.