Watzke erhält Neuberger-Medaille

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist für den Einsatz des Vereins gegen Antisemitismus mit der jüdischen Josef-Neuberger-Medaille geehrt worden. Die Laudatio beim Jahresempfang der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf in der Synagoge am Paul-Spiegel-Platz hielt am Donnerstagabend NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).