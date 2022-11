Zwei Debütanten treffen: U21 siegt in Italien

Debütant Denis Huseinbasic vom 1. FC Köln (23.), der in Italien bei Udinese Calcio beschäftigte Lazar Samardzic (52.) und Freiburgs Kevin Schade (55.) brachten den Europameister mit 3:0 in Führung, ehe es Matteo Cancellieri von Lazio Rom per Doppelschlag (66./74.) spannend machte.