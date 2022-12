Bayern-Präsident Hainer: „Überzeugt“ von Flick

Trotz des enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar traut Hainer dem 57-Jährigen auch mit der DFB-Auswahl weiterhin Großes zu. „Ich bin überzeugt davon, dass er das auch mit der Nationalmannschaft schaffen kann“, sagte er und fügte mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland an: „Wir haben die Heim-EM vor der Nase, da heißt es jetzt: Schulterschluss und Kräfte bündeln, damit wir da nach vorne kommen.“