DFB-Frauen starten mit Heimspiel gegen Schweden ins WM-Jahr

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen starten mit einem Heimspiel-Kracher ins WM-Jahr. Die Vize-Europameisterinnen treffen am 21. Februar 2023 (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg auf Schweden, in der MSV-Arena kommt es somit zum Duell zwischen dem Zweiten und Dritten der Weltrangliste.