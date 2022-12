Für Bela Rethy kommt der Vorstoß von Kanzler Scholz zu spät

Der Sportjournalist, der in Brasilien aufwuchs und in Deutschland eine große TV-Karriere machte, hat viel erlebt. Einen besonderen Moment aber hebt Rethy hervor: "Das Emotionalste war mein erstes Endspiel, 1996 in Wembley, mit dem Golden Goal von Oliver Bierhoff. Ich liebe Wembley, das ist so mein zweites Wohnzimmer. Ich hatte dort so viele tolle Erlebnisse."