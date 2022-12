Immel glaubt nicht an erfolgreiches Neuer-Comeback

Neuer hatte sich am vergangenen Freitag auf einer Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen. Für den Kapitän des deutschen Rekordmeisters Bayern München und der Nationalmannschaft ist die Saison damit beendet. "Ich glaube, es wird schwer wieder zurückzukommen", sagte Immel, der für Neuer keine Stammplatzgarantie in der DFB-Auswahl mehr sieht: "Bundestrainer Hansi Flick hat ihn immer aufgestellt, was in Ordnung ist, aber spätestens jetzt muss es vorbei sein."