Neuendorf freut sich über „atmosphärische Verbesserungen“

Bernd Neuendorf hat nach neun Monaten als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine erste positive Bilanz gezogen. "Wenn wir uns ein Jahr zurückversetzen und auf den DFB schauen, ging es meist um Razzien, um Hausdurchsuchungen, um große Unruhen im Verband", sagte Neuendorf am Dienstag in Frankfurt/Main, "von all dem haben wir in den letzten zehn Monaten nichts gehört."