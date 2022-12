Voss-Tecklenburg mit klarem Ziel für WM-Jahr

Die positive Strahlkraft der EM habe "nachhaltig" angehalten, schwärmte Voss-Tecklenburg. Es freue sie sehr, "dass wir Zulauf in den Stadien haben, Liga- und Champions-League-Spiele viel mehr beachtet werden. Wir haben wirklich was angeschoben, aber noch nichts gewonnen." Es gehe darum, "um Titel zu spielen", so die Bundestrainerin weiter, "nicht nur für uns persönlich, sondern um auch was zu bewegen".