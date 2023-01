Auseinandersetzungen rund um Fußballspiele wachsen wieder an

Das geht aus dem Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hervor. In der von Corona geprägten Saison 2020/21 gab es 282 Verletzte in den ersten drei Ligen, in der Spielzeit 2021/22 stieg die Zahl auf 700. Dabei wurden 123 Polizeibeamte und -beamtinnen im Dienst verletzt.