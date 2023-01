Füllkrug sieht Defizite bei Talententwicklung

Bei der verpatzten WM in Katar sei „vieles gegen uns gelaufen“, so Füllkrug, der einer der wenigen Lichtblicke in der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick war. „Wir haben oft nicht konsequent genug gespielt - gerade in Bezug auf die offensivste und defensivste Reihe“, kritisierte Füllkrug: „Da hatten wir den ein oder anderen Fehler zu viel drin oder die ein oder andere Torchance zu viel ausgelassen. Das hat uns am Ende das Weiterkommen gekostet.“