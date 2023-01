Eintracht Frankfurt: Kolo Muani lässt SGE-Zukunft offen: "Ich habe keinen Plan"

Mit der Eintracht hat Kolo Muani (Vertrag bis 2027) zumindest in der Rückrunde noch einige Ziele. "Wir wollen in der Champions League generell so weit wie möglich kommen und uns in den Top-Platzierungen der Bundesliga festsetzen", sagte der junge Offensivspieler, der bei der WM mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte: "Die CL-Qualifikation ist ein Ziel von uns."