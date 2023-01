Mit Sommer im Tor: Gladbach siegt deutlich gegen Bielefeld

Die Treffer in der einseitigen Partie erzielten Nathan Ngoumou (29.), Vizeweltmeister Marcus Thuram (76.), Hannes Wolf (80.) und Kouadio Kone (87.). Bevor am 22. Januar das erste Pflichtspiel in der Bundesliga angepfiffen wird, steht für Gladbach am Samstag (14.00 Uhr) noch ein letzter Test gegen Zweitligist FC St. Pauli auf dem Programm.