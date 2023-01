Neuendorf will Menschenrechtsthemen bei der FIFA anschieben

Bernd Neuendorf will in seiner zukünftigen Rolle bei der FIFA auf Verbesserungen im Fußball-Weltverband drängen. „Wir haben den Anspruch, was politische Dinge und Menschenrechte betrifft, unsere Themen zu platzieren - nicht nur bei der Vergabe von künftigen Turnieren“, sagte der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) bei einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Was folgt nach Katar?“ im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln.