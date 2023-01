Oberdorf zu Equal Pay für Nationalteams: „Etwas passiert“

Bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) peilt Oberdorf mit der DFB-Auswahl den dritten Stern an: „Wenn wir daran anknüpfen, was wir bei der EM ablieferten, ist alles möglich. Wir müssten uns noch ein Stück weiterentwickeln, vielleicht verschiedene taktische Varianten ausprobieren - dann könnten wir tatsächlich weit kommen.“