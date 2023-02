3. Liga: TSV 1860 München hat offenbar neuen Trainer - Jacobacci als Wunschkandidat des Investors

Wie die Bild -Zeitung und die SZ übereinstimmend berichten, soll Maurizio Jacobacci die Löwen übernehmen. Offiziell bestätigt ist die Personalentscheidung noch nicht, schon am Montag soll der neue Mann aber das Training leiten.

Der 60-jährige Italiener war in seiner Karriere bisher meist in der Schweiz tätig, zuletzt war er in Tunesien für Club Sportif Sfaxien tätig. Dort musste er aber nach acht Spielen aber wieder gehen, der Vertrag wurde aufgelöst.