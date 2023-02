Fischer vor Duell mit Ajax: „Einmal mehr ans Limit gehen“

Trainer Urs Fischer blickt voller Vorfreude auf das Duell in der Europa League mit Ajax Amsterdam. „Natürlich macht das auch etwas mit mir“, sagte der Schweizer vor dem Hinspiel am Donnerstag. Eine K.o.-Runde gegen den niederländischen Rekordmeister zu bestreiten, sei „etwas Außergewöhnliches“.

Natürlich solle die Mannschaft das "auch ein bisschen genießen", sagte Fischer: "Aber wenn es dann morgen losgeht, geht es darum, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen, um vielleicht, und ich glaube, das kann man so sagen, eine Sensation zu schaffen."

Ein besonderes Spiel wird es derweil für Sheraldo Becker, der aus der Ajax-Akademie stammt und in Amsterdam geboren wurde. Seine Familie und Freunde seien im Stadion, erzählte der Stürmer im Vorfeld: "Dass jeder hier sein wird, fühlt sich gut an, weil es sonst nicht so einfach ist, dass sie sich Spiele anschauen können", sagte Becker und ergänzte: "Ich bin mir sicher, morgen werden sie Berlin unterstützen."