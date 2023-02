Nach Erdbeben: UEFA unterstützt Türkei und Syrien

Die UEFA leistet finanzielle Unterstützung für die Opfer der schweren Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden in einem ersten Schritt 200.000 Euro bereitgestellt, um humanitäre Unterstützung zu leisten.