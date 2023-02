Ex-DFL-Boss Rettig kritisiert "aufgeblasene Wettbewerbe

Er stelle bei sich „seit Jahren ein nachlassendes emotionales Interesse an den Hochglanzspielen dieser aufgeblasenen Wettbewerbe fest - und denke, dass ich diese Meinung nicht exklusiv habe. Mich nimmt das nicht mehr mit“, sagte Rettig vor dem Achtelfinal-Duell in der Champions League am Dienstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) zwischen Paris St. Germain und FC Bayern im Interview mit Münchner Merkur/tz.