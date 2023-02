Rolfes optimistisch: „Können in Monaco gewinnen“

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht selbstbewusst in sein entscheidendes Europa-League-Spiel gegen die AS Monaco. „Natürlich hätten wir lieber gewonnen oder unentschieden gespielt, aber wir können in Monaco gewinnen“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes vor dem Play-Off-Rückspiel im Fürstentum am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL). Nach der hochemotionalen 2:3-Niederlage im Hinspiel, die viel Diskussionsstoff bot, forderte er von der Mannschaft Cleverness.