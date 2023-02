UEFA-Bericht: "Tiefe Narben" durch Corona

Der europäische Fußball hat auch im Jahr 2022 noch stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden müssen. Nach Einnahmeausfällen in Höhe von fast acht Milliarden Euro in den Jahren 2020 und 2021 werden die Verluste für das Jahr 2022 auf weitere 2,5 bis 3 Milliarden Euro geschätzt. Die geht aus dem aktuellen Bericht der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zur Klublizenzierung hervor.

Covid habe „zweifellos tiefe Narben hinterlassen“, die nur „schwer zu heilen“ seien, heißt es in der Analyse der Daten. Dennoch gebe es „ermutigende Zeichen“. Das Interesse am europäischen Fußball sei „so hoch wie nie zuvor“ - wie die rekordträchtigen Investitionen in Klubs sowie die beispiellose Höhe der von den Klubs für das Finanzjahr 2022 gemeldeten Einnahmen unmissverständlich zeigen würden.