Voss-Tecklenburg nach Irland-Trainingsspiel "sehr zufrieden"

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat aus einem Trainingsspiel gegen Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit wichtige Erkenntnisse ziehen können. "Es ist gut, wenn man im Trainingslager als Vorbereitung auf das wichtige Länderspiel gegen Schweden so ein Match spielen kann, in dem wir alle Spielerinnen einsetzen können", sagte Voss-Tecklenburg nach der Partie über zweimal 30 und einmal 45 Minuten am Freitag in Marbella.