50 Jahre Trikotwerbung: Digitalisierung als nächster Schritt

50 Jahre nach der Trikotwerbung-Revolution von Eintracht Braunschweig sieht Expertin Inka Müller-Schmäh (46) in der Digitalisierung den nächsten großen Entwicklungsschritt im Sportsponsoring. „Damals ging es darum, den Raum zu erobern. Heute vor allem darum, diesen Raum mit Innovationen und Kreativität auszufüllen und zu nutzen“, sagte Müller-Schmäh, Geschäftsführerin der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter (VSA), dem SID.

Sportsponsoring finde "dank der Digitalisierung mittlerweile auf allen Kanälen statt, ist extrem wandelbar - ich denke da etwa an die Möglichkeiten, die Virtual-Reality-Brillen oder Hologramme bieten werden", sagte Müller-Schmäh, ehemalige Schiedsrichterin in der Frauen-Fußball-Bundesliga: "In diesen Bereichen kann noch viel Mehrwert für den Fan geschaffen werden."