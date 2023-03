Di Salvo lobt Zusammenarbeit mit Völler

Frankfurt am Main (SID) - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat die Zusammenarbeit mit Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler gelobt. "Er bringt frische Luft in den Raum. Die Aufmerksamkeit geht Richtung Rudi. Er hat viele tolle Geschichten zu erzählen. Er tut uns gut", sagte Di Salvo vor dem Länderspiel gegen Japan (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) in Frankfurt/Main.