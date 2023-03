Di Salvo nach letztem EM-Test: "Charaktertest bestanden"

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat nach dem 0:0 der deutschen U21 im letzten EM-Test gegen Rumänien die Einstellung seines Teams gelobt. "Die Mannschaft hat den Charaktertest definitiv bestanden. Es war nicht einfach, die Zuschauer haben ganz schön Betrieb gemacht, und auch der Schiedsrichter hat die eine oder andere Nickligkeit für die Rumänen ausgelegt. Die Mannschaft hat kühlen Kopf bewahrt, zumindest da bin ich zufrieden", sagte Di Salvo.

Vor 12.000 Zuschauern in Sibiu hatte die deutsche Mannschaft deutlich mehr Ballbesitz, kam allerdings kaum zu Chancen. Das bemängelte auch Di Salvo. "Am Ende muss man ganz klar sagen, dass wir zu torungefährlich waren, wir hatten nicht die Präsenz im Strafraum. Wir haben es verpasst, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein", sagte der 43-Jährige.

Auf die deutsche U21 wartet nun im Juni ein Trainingslager in Südtirol, ehe es zur EM nach Georgien und Rumänien geht. Dann werden auch zahlreiche Stammspieler wieder zur Verfügung stehen, die gegen Japan (2:2) und in Rumänien fehlten.

Dennoch hätten mehrere Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance genutzt, so Di Salvo. "Das Ergebnis stand diesmal nicht so im Vordergrund sondern eher die Leistung. Gegen Japan hätten wir gewinnen müssen. Es gab gute Erkenntnisse mit Spielern, die sich ein bisschen näher herangebracht haben an den EM-Kader", sagte der Nachfolger von Stefan Kuntz.