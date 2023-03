Di Salvo über Völler und Flick: "Tolles Zeichen"

Di Salvo hatte vor allem die Platzverhältnisse im Stadion am Bornheimer Hang als "wirklich schwierig" bezeichnet: "Fußball spielen war nicht so möglich, wie wir es uns vorstellen. Wir haben vorher gesagt, dass wir die Bedingungen annehmen müssen. Es gab keinen Spieler, der nicht alles gegeben hat."

Die U21 und die A-Nationalmannschaft hatten zuletzt am neuen DFB-Campus in Frankfurt auch Seite und Seite trainiert und zudem einen gemeinsamen Teamabend verbracht. Am Samstag wird die gesamte U21-Auswahl das Länderspiel der Flick-Auswahl gegen Peru (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Mainz besuchen.