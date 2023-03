Dietz: "In der Rückschau werden wir immer besser"

Der frühere DFB-Kapitän Bernhard Dietz blickt vor seinem 75. Geburtstag mit einigem Humor auf seine Karriere beim MSV Duisburg zurück. Beim regelmäßigen Treffen der ehemaligen MSV-Recken gebe es "jedes Mal eine Menge Spaß. Dann wird natürlich über die alten Zeiten geklönt, und eigentlich haben wir früher ja deutlich häufiger verloren als gewonnen. Aber in der Rückschau werden wir immer besser, und spätestens bei der Heimfahrt denken alle, wir wären mindestens zweimal Deutscher Meister geworden", sagte Dietz im kicker-Gespräch.

Bei der Gratulationskur nach dem EM-Finale in Rom (2:1 gegen Belgien) leistete sich Dietz allerdings einen Patzer. "Wirklich unglaublich, ich war so im Tunnel, dass ich an Königin Beatrix der Niederlande einfach vorbeimarschiert bin", sagte er: "Die wollte mir gratulieren, ich hatte allerdings nur den EM-Pokal im Blick. Ziemlich peinlich im Nachhinein."