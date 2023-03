Flick plant mit USA-Reise und Jahresabschluss in Österreich

Frankfurt am Main (SID) - Ein Zeichen für den Frieden im 1000. Länderspiel, eine USA-Reise im Herbst und zum Abschluss ein Duell bei Nachbar Österreich: Der Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft durch das Jahr vor der Heim-EM 2024 wird immer konkreter. „Geplant ist, dass wir im November das letzte Spiel in Österreich haben. Im Oktober ist eine USA-Reise geplant“, sagte Bundestrainer Hansi Flick am Montag in Frankfurt/Main.