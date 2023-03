Freiburger bleiben optimistisch: "Alles möglich" gegen Juve

„Mit dem Ergebnis werden wir alles dafür tun, dass wir vielleicht am Ende die Sensation schaffen“, sagte der 57-Jährige trotz des 0:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Es sei "eng", betonte Kapitän Christian Günter: "Ein 0:1 ist kein schlechtes Ergebnis." Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Freiburg sei "alles möglich. Wir freuen uns, die Hütte wird brennen". Es sei "keine schlechte Ausgangslage", meinte auch Vincenzo Grifo, "weil wir wissen, was wir zu Hause können." Angreifer Lucas Höler sprach gar von einer "super Ausgangssituation".