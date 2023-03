Kampf gegen Referee-Schwund: DFB ruft "Jahr der Schiris" aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Kampf gegen den Unparteiischen-Schwund im Amateurbereich das „Jahr der Schiris“ ausgerufen. „Die Zahl ist extrem rückläufig. Wir wollen die Trendwende einleiten“, sagte DFB-Abteilungsleiterin Moiken Wolk, die „nur“ noch für rund 50.000 Referees zuständig ist, am Montag in Frankfurt/Main.

Um Werbung für das Schiedsrichter-Amt zu machen, werden zwei Bundesliga-Profis die Seiten wechseln. Anton Stach vom FSV Mainz 05 und Nils Petersen vom SC Freiburg leiten am Samstag (25. März) im rheinhessischen Nierstein als Referee eine Bezirksliga-Partie.

Stach und Petersen pfeifen je eine Halbzeit des Spiels zwischen dem VfR Nierstein und dem TSV Mommenheim (15.00 Uhr). Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin unterstützt das Duo per Headset von der Seitenlinie aus. Die Aktion findet am Tag des Länderspiels der Nationalmannschaft gegen Peru (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz statt.